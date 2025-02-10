札幌市教育委員会は2月10日、札幌市立小学校の50代男性の教頭が、児童と保護者約200人分の個人情報が入ったUSBメモリーを紛失していたと発表しました。札幌市教育委員会によりますと、教頭は2011年から2016年にかけて、自宅で作業をするために授業風景などを映した撮影データや座席表、さらに児童の所見案などを記載した電子ファイルを私物のUSBメモリーに保存していました。教頭は、このUSBメモリーを201