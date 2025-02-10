２月１０日の京都１０Ｒ・エルフィンＳ（リステッド、３歳オープン、芝１６００メートル＝１０頭立て、牝馬）は浜中俊騎手が乗った単勝４番人気のヴーレヴー（牝３歳、栗東・武幸四郎厩舎、父サトノクラウン）が２番手から直線で抜け出して勝利。オープン初勝利を挙げた。通算成績は６戦３勝。３／４馬身差の２着に２番人気グローリーリンク（松山弘平騎手）が入り、さらに３馬身半離れた３着には５番人気のラージギャラリー（西