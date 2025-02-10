ＴＢＳ系「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）が１０日に生放送され、キャンプを行うアリゾナ州グレンデールのキャンプ施設に真美子夫人と愛犬のデコピンとともに訪れたことを報じた。モデルの知花くららは「すごいかわいらしい印象になりましたよね。女性ってこういうニュース好きなので、それだけで元気が出る、そんな朝を迎えられたんじゃないかなと思います」と女性の意見を述べた。プロゴルファーとしても活躍する