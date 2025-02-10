アディダス ジャパンは4月13日、「ADIDAS TOKYO CITY RUN 2025」を明治神宮外苑特設コースで開催すると発表した。アディダスの理念「スポーツには、人生を変える力がある」という想いのもと、誰もが走る楽しさを体感できる都市型ロードレースとして2023年よりスタート。幅広いレベルのランナーが参加できるよう異なる種類・ペースの参加枠が設定され、2023年には約400名、2024年には約1,900名のランナーが参加している。今回の大会