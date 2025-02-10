東京証券取引所週明け10日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は反発した。平均株価への影響が大きい半導体関連株が買われ、相場を押し上げた。朝方はトランプ米政権の関税政策への警戒感から、下落する場面もあった。終値は前週末比14円15銭高の3万8801円17銭。東証株価指数（TOPIX）は4.22ポイント安の2733.01。出来高は約19億9483万株だった。