公益社団法人2025年日本国際博覧会協会と2025大阪・関西万博マスターライセンスオフィスがプロデュースした、大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクが登場するショートアニメ「はーい!ミャクミャクです」が、3月3日よりNHK総合テレビにて、4夜連続、1日2話ずつ放映されることが決定した。1同番組は、現代の4コマ漫画を意識したショートアニメ。35億年前に誕生した不思議ないきもの"ミャクミャク"が、いのちや未来について