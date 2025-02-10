フィラデルフィア・イーグルスが第５９回スーパーボウルを制したニューオーリンズ（ＣＮＮ）米プロフットボールＮＦＬの王者を決める第５９回スーパーボウルが９日、ルイジアナ州ニューオーリンズで行われ、フィラデルフィア・イーグルスがカンザスシティー・チーフスを４０―２２で破り勝利した。イーグルスのスーパーボウル制覇は２度目。チーフスは史上初の３連覇の夢が破れた。試合はイーグルスが攻守で圧倒した。イーグルスの