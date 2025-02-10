Shinji Kitamura［東京１０日ロイター］ - 午後３時のドル／円は、前週末ニューヨーク市場の終盤からドル高／円安の１５２円ちょうど付近で取引されている。トランプ米大統領が日本時間１０日早朝、米国に輸入される鉄鋼・アルミニウムへ関税を課すと発言したことで、ドルが全般に上昇した。日米首脳会談で石破茂首相が対米投資加速の考えを示したことを、円安手掛かりとする声も聞かれた。週明けのドル／円は、朝方の１５