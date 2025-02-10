［東京１０日ロイター］ - 東京商工リサーチは１０日、１月の全国企業倒産件数（負債額１０００万円以上）が前年比１９．８％増の８４０件になったと発表した。１月の８００件超は１１年ぶり。負債総額は同５３．４％増の１２１４億４９００万円。東京商工リサーチによると２０２４年は求人難や従業員退職などの「人手不足」関連倒産が前年比８１．７％増の２８９件と１３年以降で最多となったが、１月も３．１倍になった