【モデルプレス＝2025/02/10】タレントでモデルの近藤千尋が9日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久へ贈った手作りクッキーを披露し、反響が寄せられている。【写真】近藤千尋、夫への手作りお菓子公開◆近藤千尋、バレンタイン用の手作りクッキー披露この日、近藤は「娘たちと米粉クッキーを もうすぐバレンタインだからひーぼぉくんに愛情込めて作りました！笑」と太田のために娘たちとク