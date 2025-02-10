【モデルプレス＝2025/02/10】女優の岡本玲が9日、自身のInstagramを更新。手編みのカーディガンを着用したコーディネートを披露し、反響が寄せられている。【写真】岡本玲、手編みカーディガンコーデが「お洒落」と話題◆岡本玲、手編みのカーディガン着用コーデ披露この日、岡本は「ちょっぴりヘアチェンジ！軽くなった〜」とヘアスタイルを変えたことを報告。「着てるカーディガンも 最近編んでお気に入りです」と紹介しながら