大阪のクルマ熱はアツい！2月7日から9日に開催されたカスタムカーの祭典「大阪オートメッセ2025」。雪が舞う中での開催でしたが、どのようなクルマが注目されたのでしょうか。90最後の「GRスープラ “A90 Final Edition ”」と進化型「GRカローラ」を日本初公開！【画像】めちゃかっこいい！ これが「新GRカローラ」です！（20枚）毎年年初めのクルマイベントと言えば、1月に開催される「東京オートサロン」と2月に開催され