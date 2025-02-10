７日、利川市の斉岳山国際スキー場。（ドローンから、利川＝新華社記者／杜子璇）【新華社利川2月10日】中国湖北省恩施トゥチャ族ミャオ族自治州利川市はここ数年、冬の観光振興に力を入れ、氷雪関連産業の基盤整備によって経済効果を引き出し、農村地域に新たな活気をもたらしている。７日、利川市の斉岳山国際スキー場でアクティビティーに興じる観光客。（利川＝新華社記者／杜子璇）７日、利川市の斉岳山国際ス