6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが10日、都内で行われた『トムとジェリー 85周年アニバーサリーイベント』に登壇した。トム＆ジェリーのアニバーサリーを祝福した。【写真】超笑顔！ハイテンションでジェリーとハイタッチするWOONHAKトムとジェリーは、1940年2月10日にトムとジェリーが初めて登場したアニメーション『上には上がある』が上映されてから、今年で85周年を迎えた。この日は、トムとジェリーとBOYNEXTDOORのコ