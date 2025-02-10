女優の水野美紀（50）が9日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・30）に出演。ゲストのお笑いタレントを「大好き」と語る場面があった。この日のゲストはお笑いタレントのキンタロー。と平野ノラ。みちょぱことタレントの池田美優は「キンタロー。さん見るたび笑っちゃうんだよなあ」と語り、水野も「本当に面白いよね。大好き」と声を弾ませた。みちょぱは「いや去年またグンと」と続けると