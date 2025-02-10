【世宗聯合ニュース】韓国政府系シンクタンクの韓国開発研究院（ＫＤＩ）は１０日発表した「２月の経済動向」で、韓国経済について「生産増加の流れが緩やかな水準にとどまる中、国外状況の悪化で景気の下振れリスクが高まっている」と説明した。下振れリスク増大に言及したのは２カ月連続。尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の非常戒厳宣言と弾劾政局による経済への衝撃の余波が残っている状況の中で、米新政権発足に伴う不確実性