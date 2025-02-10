被害総額は10億円超か消費者庁が注意喚起2月6日、消費者庁がスマホ副業を巡るトラブルに関して注意を呼びかけました。SNSで“スクリーンショットした画像を送るだけで報酬がもらえる”などとうたう「簡単に稼げる副業」の広告にアクセスしたところ、高額送金される被害が相次いでいるといいます。2024年には1615件の相談が寄せられ、うち1284件で払い済みとなっており、被害は10億円を超えると見られています。【写真を見る】“