兵庫県の斎藤元彦知事らのパワハラ疑惑などを内部告発した文書の真偽を調べる県議会調査特別委員会（百条委員会）は10日、調査報告書の作成に向けた協議会の初会合を非公開で開いた。関係者によると、文書が指摘した疑惑や内部告発への対応について10日までに各会派がまとめた評価や見解が割れており、協議は難航が予想される。【画像】斎藤知事らの疑惑は認定できるのか兵庫百条委、慎重に報告書協議へ協議会は、率直な意見