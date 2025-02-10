食品などの衛生規格や基準について調査、審議する消費者庁の食品衛生基準審議会は10日、ミネラルウォーターに含まれる有機フッ素化合物（総称PFAS〈ピーファス〉）について、食品衛生法に基づく成分規格を設け、基準値を設定する方針を了承した。現在、水道水のPFASには代表的なPFOS（ピーフォス）、PFOA（ピーフォア）の合計で1リットルあたり50ナノグラム（ナノは10億分の1）という管理の目安「暫定目標値」がある。環境省の