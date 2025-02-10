WTT（ワールドテーブルテニス）シリーズ最上位となるシンガポールスマッシュ（1月30日〜2月9日）が9日に最終日を迎えました。同日の男子シングルス決勝では、中国の林詩棟が優勝し、チームメイトの梁靖崑が準優勝しました。林詩棟は今大会で、男子シングルス、男子ダブルス、混合ダブルスの「三冠王」を達成しました。男子シングルス決勝は今大会の最終試合でした。これに先立つ試合では、中国の孫穎莎が女子シングルス、王曼Ĵ