横浜F・マリノスは10日、DFトーマス・デン、DF埜口怜乃の負傷を発表した。今シーズンから加入したトーマス・デンは、1月29日(水)の練習中に負傷。宮崎県内の病院で検査を受け、左足関節じん帯損傷と診断されたとのことだ。なお、全治は4週間が見込まれている。また、今シーズンから昇格した埜口も1月29日の練習中に負傷。右ハムストリング肉離れと診断され、5日に神奈川県内の病院で手術。全治5カ月とのことだ。横浜FMは、開幕戦で