昨秋の神宮大会では準優勝東京新大学野球連盟の創価大は公式ホームページで新入生31人を発表している。関東第一で昨夏の甲子園準優勝に貢献した飛田優悟外野手や、強豪校の選手が多く加入する。飛田は2年時から関東第一の「1番・中堅」として活躍。準決勝の神村学園戦では9回の守備で同点のホームを狙った走者をノーバウンドのバックホームでアウトにし、奇跡のバックホームと話題となった。宮本凱矢投手は桐生第一のエース