大人っぽくなった16歳に反響続々2018年放送の人気ドラマ「義母と娘のブルース 」(TBS)で、存在感を放った子役の現在の姿が話題になっている。横溝のインスタグラムy_naho_teより自身のインスタグラムで近影を公開したのは、女優の横溝菜帆(16)。同ドラマで、主演の綾瀬はるかの血の繋がらない娘役(幼少期)を演じ、人気を博した。投稿ではカメラをじっと見つめ、口角を少し上げている姿とともに「全てが勉強になる本当に素敵