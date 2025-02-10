日本代表FW上田綺世の妻でモデルの由布菜月さんが、２月９日にインスタグラムを更新。多幸感たっぷりの写真が注目を集めている。腕を回して寄り添う２ショットや街を歩く２人の後ろ姿。「2025.02.09 ３rd wedding anniversary ４年目もよろしゅう！」と添えられたこの投稿には、以下のようなコメントが寄せられた。【画像】「２人とも素敵」上田綺世＆由布菜月さんの「映画のポスターみたい」な２ショット「大好きな夫婦」「お