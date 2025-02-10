俳優の工藤夕貴（53）が9日、自身のインスタグラムを更新。母親との“顔出し”の親子ショットを公開した。【写真】「お若くてお綺麗」実母との“顔出し”親子ショット公開の工藤夕貴工藤は「何度くらい、母と母の愛犬トトロくんと旅行できたんだろう？ そしてこれからは何回くらい、母とハニーと旅行ができるんだろう？」と語り、動画をアップ。母親と愛犬・ハニーちゃんと旅行を楽しむ様子がとらえられており、「母は偉大だし