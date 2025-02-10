グローバルインフォメーション [東証Ｓ] が2月10日大引け後(15:30)に決算を発表。24年12月期の連結経常利益は前の期比17.7％減の4.6億円になったが、25年12月期は前期比3.2％増の4.8億円に伸びる見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比3.1％減の1.2億円に減り、売上営業利益率は前年同期の17.1％→13.9％に低下した。 株探ニュース