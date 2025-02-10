モデルの畑野ひろ子（49）が、夫で元サッカー日本代表の鈴木啓太（43）とオーシャンビューのレストランでデートする夫婦ショットを披露した。【映像】15歳・11歳の娘たちと写る家族ショット16回目の結婚記念日を迎えた畑野。15歳の長女と11歳の次女を育てている。Instagramでは家族との日常を発信していて、2025年1月には、護国神社を訪れた際の娘たちとの家族ショットを公開。「娘さんたちもうこんなに大きいのですね」「カ