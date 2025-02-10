ハローキティが登場する動画の一場面（2025年日本国際博覧会協会提供、（C）2025SANRIOCO.，LTD.APPROVALNO.L655961HELLOKITTY）日本国際博覧会協会（万博協会）は10日、大阪・関西万博への来場を呼びかける新たな販促戦略を発表した。会場シンボルの木造巨大屋根「リング」がモチーフの新ポスターや、公式キャラクター「ミャクミャク」とハローキティが会話形式で発信する動画を制作した。入場券販売が伸び悩んで