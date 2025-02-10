昨年末のＭ−１グランプリで初の連覇を果たしたお笑いコンビ、令和ロマンの高比良くるまが、同大会で２位だったバッテリィズのエース、クイズプレーヤーの伊沢拓司と、９日放送のフジテレビ「ボクらの時代」に出演した。くるまは進学校の本郷中高から一浪して慶大文学部に進学したが、「僕が唯一解けるテストがＭ−１だった。勉強、めっちゃ苦手で。中高６年間、ずっと学年ビリでしたもん」と打ち明けた。驚くエースに、くる