［パナマ市７日ロイター］ - パナマ政府は７日、トランプ米大統領が同日予定していたムリノ・パナマ大統領との電話会談を都合により延期したと発表した。ムリノ大統領は、パナマ運河を通航料を巡る米政府の主張に反発していた。電話会談は現地時間７日午後３時３０分から行われる予定だった。 新たな日程の調整がつき次第、パナマ外務省が詳細を明らかにするとしている。ムリノ大統領は６日、パナマ運河を米政府の船舶が