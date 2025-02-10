Ｊ１浦和の元日本代表ＭＦ原口元気（３３）が１０日、都内で行われたＪリーグ開幕イベントに出席した。１５日の明治安田Ｊ１リーグ開幕戦では敵地に乗り込んでリーグ２連覇中の神戸と対戦する。原口はイベントのトークセッションで「チャンピオンなのでＪリーグで一番タフな相手。アウェーでの神戸は難しいゲームになるけど、彼らを倒さない限り目標の優勝には届かない。まずチャンピオンを倒して、チャンピオンになるためのス