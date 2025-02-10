ＡＫＢ４８の元メンバーでタレントの福留光帆が１０日、活動を再開する方針だとわかった。所属事務所の公式サイトで明かされた。?ボートレース界の女神?として艇界で知られた存在だった福留。テレビプロデューサー・佐久間宜行氏のユーチューブチャンネル「佐久間宣行のＮＯＢＲＯＣＫＴＶ」に出演したことで、最近はメディア出演が絶えない状況だったが、度重なる体調不良で１月１５日から活動休止していた。この日は所属事