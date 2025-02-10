ショーボンドホールディングス [東証Ｐ] が2月10日大引け後(15:30)に決算を発表。25年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益は前年同期比6.1％増の107億円に伸び、通期計画の211億円に対する進捗率は51.1％に達し、5年平均の47.3％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益は前年同期比0.4％増の103億円とほぼ横ばいの計算になる