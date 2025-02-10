もうすぐバレンタイン。王道のチョコレートもいいけれど、ちょっとひねりのきいたスイーツも楽しみたい……。そんなあなたに今回は、高島屋和菓子バイヤー・畑主税さんがおすすめするチョコの和菓子をご紹介！新潟の老舗和菓子店・百花園さんの逸品「WACOLATE」の魅力をうかがいました。百花園「WACOLATE」1620円「これ、普通のチョコレートに見えるけどじつは琥珀糖なんです。琥珀糖というのは砂糖と寒天を使ったお菓子。この『WA