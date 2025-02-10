昨年12月29日、LPガス大手・日本瓦斯（ニチガス）中興の祖で、会長の和田眞治氏が死去した。72歳だった。 和田氏は「テクノロジーを駆使できない企業は容赦なく淘汰される時代がやってくる」（本誌・2024年新春特別号）というのが持論。2005年の社長就任以来、いわゆるDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進して、経営を効率化。東京電力と業務提携するなど、電気とガスをセットにしたエネルギ&#12