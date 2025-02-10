女優の大原優乃（25）が2月5日、東京都内で写真集『√25』の発売記念イベントを開催した。本作は、大原にとって4冊目の写真集であり、デビュー15周年を記念する特別な一冊。撮影は、女優の二階堂ふみ（30）が担当した。大原は、「二階堂さんがカメラを構えるということで、撮影前に何度も打ち合わせを重ねました。その中でたくさんの質問をしていただき、そこから撮影内容やロケ地が決まっていきました。一緒に食事をする機