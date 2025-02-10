Ｓｐｅｅｅ [東証Ｓ] が2月10日大引け後(15:30)に決算を発表。25年9月期第1四半期(10-12月)の連結最終損益は8400万円の赤字(前年同期は3200万円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の2.5％→-0.1％に悪化した。 株探ニュース