【新興国通貨】関税警戒のペソ安一服後はドル安ペソ高=メキシコペソ ドルメキシコペソは先週末終値の20.55ペソ前後から、朝に米国による鉄鋼・アルミニウム関税への警戒もあって20.64ペソ前後までドル高ペソ安となった。金曜日の高値を超える動きも、木曜日の高値にも届かない程度の動きに留まり、その後はじりじりとドル安ペソ高。 USDMXN20.576