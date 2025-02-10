【トルコ】 雇用統計（12月）16:00 予想N/A前回8.6%（失業率) 鉱工業生産指数（12月）16:00 予想N/A前回2.9%（前月比) 予想N/A前回1.5%（前年比) 【ノルウェー】 消費者物価指数（CPI）（1月）16:00 予想N/A前回-0.1%（前月比) 予想N/A前回2.2%（前年比) ※予定は変更されることがあります。