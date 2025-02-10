テクニカルポイントユーロドル、下降トレンド再開となるか 1.0752200日移動平均 1.0601100日移動平均 1.0582一目均衡表・雲（上限） 1.0506ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.0480エンベロープ1%上限（10日間） 1.0385一目均衡表・雲（下限） 1.037610日移動平均 1.037321日移動平均 1.0337一目均衡表・基準線 1.0321現値 1.0304一目均衡表・転換線 1.0272エン