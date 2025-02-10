ドル円１５１．８５近辺、ユーロドル１．０３１５近辺＝ロンドン為替 ロンドン早朝、ドル円は151.85近辺、ユーロドルは1.0315近辺での推移。いずれも東京早朝の下げに対する反発の動きが優勢となっているが、足元ではその動きも一服している。それぞれの本日のレンジは、ドル円が151.16から152.21まで、ユーロドルが1.0280から1.0343までとなっている。ドル指数は一時１０日線まで上昇も、足元では１０日線