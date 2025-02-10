ＲＯＸＸ [東証Ｇ] が2月10日大引け後(15:30)に決算を発表。25年9月期第1四半期(10-12月)の経常損益(非連結)は1.7億円の赤字(前年同期は1.9億円の赤字)に赤字幅が縮小した。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-28.0％→-16.1％に急改善した。 株探ニュース