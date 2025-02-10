日本テレビ「ズームイン！！サタデー」（土曜前5・30）が8日に生放送され、VTR出演した巨人の萩尾匡也外野手（24）がいまだに緊張するものを明かした。番組で長年人気となっている「プロ野球熱ケツ情報」のコーナー。この日のテーマは「Myベストファミレス」だった。これに熊本県出身の萩尾は九州を中心に展開する「Joyfull（ジョイフル）」を指名した。慶大時代に東京六大学リーグで3冠王に輝いた萩尾。だが、周囲には関