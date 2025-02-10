俳優の八嶋智人（54）が8日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）にゲスト出演。ジェンダーについて語った。この日は「メッセンジャー」黒田有、「チュートリアル」徳井義実とともに大阪・北加賀屋を街ブラロケ。一行がカフェを訪れると、徳井が注文したドリンクをスプーンで味見した八嶋の手つきを見て、黒田は「止めてくださいよ、貴婦人みたいなその小指」と指摘した。すると八嶋は「もうね…我々今年55です