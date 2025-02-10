週明け１０日の東京株式市場は売り買いが交錯した。日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比１４円１５銭高の３万８８０１円１７銭だった。午前中は、前週末の米国で長期金利が上昇して主要株価指数が下落した流れから、売りが先行した。日経平均は、前週末終値に比べてマイナス圏で推移する場面が目立った。一方、午後は、日米首脳会談で米トランプ大統領が日本に大きな悪影響を与える政策を表明しなかったことで安心感が