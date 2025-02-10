アトレチコ・マドリード戦で攻め込むレアル・マドリードのエムバペ（右）＝8日、マドリード（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】サッカーの欧州各リーグ（3〜9日）で、スペインは1位レアル・マドリードが2位アトレチコ・マドリードとの直接対決に1―1で引き分けた。Rマドリードは勝ち点50、Aマドリードは同49で、1差は変わらなかった。バルセロナがセビリアに4―1で勝ってトップと2差に迫った。ドイツは首位バイエルン・ミュン