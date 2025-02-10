アイスホッケー女子の冬季五輪最終予選のポーランド戦でゴールを狙う浮田＝8日、nepiaアイスアリーナ北海道苫小牧市で行われたアイスホッケー女子のミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選で、日本は3戦全勝で4大会連続5度目の五輪出場権を獲得した。4―1で勝った9日の中国戦から休む間もなく、冬季アジア大会参加のため10日に中国・ハルビンへ出発。新千歳空港で取材に応じたFW浮田は「チームとして2連覇は絶対。最終予選に続き、