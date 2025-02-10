トラストホールディングス [東証Ｇ] が2月10日大引け後(15:30)に決算を発表。25年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益は前年同期比30.3％減の2.3億円に落ち込み、通期計画の5.5億円に対する進捗率は43.1％にとどまり、5年平均の68.7％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益は前年同期比17.2％増の3.1億円に伸びる計算になる。