2月9日、「りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON」B2第21節が各地で開催された。 東地区1位のアルティーリ千葉は敵地で同地区7位の福島ファイヤーボンズと対戦。プロ2シーズン目の黒川虎徹とデレク・パードンの17得点を筆頭に計6選手が2ケタ得点を記録するとともに、チームで3ポイント成功率53.3パーセントをマークし、97－81で11連勝を飾った。 西地区首位