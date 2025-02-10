フジクラは後場に急伸した。この日、２５年３月期の業績・配当予想の上方修正を発表し、材料視された。今期の売上高予想はこれまでの見通しから６００億円増額して９４００億円（前期比１７．５％増）、最終利益予想は１２０億円増額して７４０億円（同４５．１％増）に引き上げた。期末配当予想は３３円５０銭から４６円５０銭に修正。年間配当予想は８０円（前期比２５円増配）となる。生成ＡＩの普及・拡大を背景にデー